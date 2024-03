“Gente ignorante rovina il tennis solo per vincere scommesse” | lo sfogo di Brancaccio | fischiato dal suo pubblico a Napoli – Video

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “, inutile e vergognosa cheuno sport così bellopere bollette”. Ilta di Torre del Greco, Raul, ha denunciato così su Instagram il brutto episodio di cui è stato vittima al Challenger di. Il, che si sospetta abbia puntato sull’avversario Herbert, hae insultatodurante tutta la partita. Ilta, dopo aver avuto 7 match point a favore nel secondo set, ha perso il match 3-6 7-5 6-0 senzapiù nemmeno un game. “Sono contento di non vivere più qui, perché siete l’esempio di un popolo!”, ha aggiunto ancora ...

