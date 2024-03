(Di mercoledì 27 marzo 2024) Se a gennaio 25 milioni di euro non sono bastati per convincere ila cedere Albert, a luglio potrebbero servirne molti di...

Sfida delle ore 18 per la 24ª giornata di Serie A che va in scena dallo Stadio Marassi di Genova. Il Genoa di Alberto Gilardino ospita... (calciomercato)

Uno splendido gol in rovesciata di Retegui apre l’anticipo di Serie A di stasera, Genoa -Udinese. I rossoblù vanno avanti 2-0 nel primo tempo e nella ripresa gestiscono con l’uomo in più. L’ACROBAZIA ... (inter-news)

Genoa, eurogol e Premier: sale il prezzo di Gudmundsson. Juve e Inter più lontane - Se a gennaio 25 milioni di euro non sono bastati per convincere il Genoa a cedere Albert Gudmundsson, a luglio potrebbero servirne molti di più per vedere il numero.calciomercato

Genoa, è ancora match con il Frosinone: dal duello in vetta in B al match point salvezza per il Grifone rampante - Chance di rivincita per i rossoblù, ko a maggio e all’andata. Ma da novembre molto è cambiato: Gilardino va a gonfie vele e sabato può far sprofondare Di ...ilsecoloxix

PRIMA PAGINA - Sulla Gazzetta il caso Acerbi è già scomparso: neppure un cenno in apertura - "Caccia agli eurogol". Così titola stamattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Retegui, Lucca e Raspadori ...tuttonapoli