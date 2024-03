Genitori separati e disoccupati | devono versare il mantenimento? La risposta è sconvolgente

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ihanno l’obbligo di mantenere i figli. Cosa succede se si diventa? Si è sollevati da tale adempimento? Ecco la verità. La Costituzione, all’articolo 30, sancisce l’obbligo da parte deidi provvedere al sostentamento dei figli minorenni e maggiorenni che non sono economicamente autonomi. Anche iilai figli – informazioneoggi.itNel caso di divorzio o separazione, l’importo delviene deciso dalle parti o dal giudice, sulla base delle capacità finanziarie di entrambi ie delle necessità dei figli. Può capitare, però, che un genitore separato o divorziato si ritrovi improvvisamente disoccupato e non riesca ad assolvere al ...

Restano pochi giorni per presentare la domanda per ottenere il Bonus per genitori separati , divorziati e/o non conviventi. Il termine ultimo per inviare l’istanza è entro e non oltre il 31 marzo ... (ildifforme)

Bonus genitori separati o divorziati in stato di bisogno : ecco come fare domanda e quali sono i requisiti . L'Inps comunica che fino al 31 marzo del corrente anno è possibile presentare a INPS la ... (gazzettadelsud)

Fino a fine marzo è possibile richiedere il nuovo Bonus genitori separati /divorziati e/o non conviventi. Le istanze si sono aperte lo scorso 12 febbraio e stanno per scadere. ... (leggioggi)

Edoardo Galli scomparso a Colico mentre andava a scuola: cosa sappiamo finora - Il 17enne ha lasciato perdere le sue tracce la mattina del 21 marzo scorso a Colico. Decine di volontari e forze dell’ordine stanno passando al setaccio la zona di Morbegno con termocamere e droni.fanpage

"In Italia 800mila Genitori in povertà e poche strutture" - In Italia, 800mila padri separati vivono in povertà, costretti a chiedere aiuto. L'associazione "Papà separati" a Milano riceve numerose richieste di sostegno, evidenziando la grave situazione di chi ...ilgiorno

La Bari in cui sono cresciuta era pericolosa e, ai miei occhi, senza speranza. Mi sbagliavo - "La Bari in cui sono cresciuta non somiglia per niente alla meta turistica amata oggi in tutto il mondo". Lo racconta Silvia D'Onghia ...ilfattoquotidiano