Gene Gnocchi ironizza | De Laurentiis commenta «Questa è la settimana in cui Jesus perde e si salva Barabba»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Napoli non ha gradito la sentenza del giudice sportivo che ha assolto Acerbi per le offese razziste nei confronti del suo difensore Juane lo ha comunicato ieri appoggiando la protesta dello stesso giocatore e lanciando l’ hashtag #iostoconjj Il signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la “giustizia” sportiva, essere Juan, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare insentenza. Restiamo basiti. Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, “è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte…dal calciatore ...