(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Supereremo la tensione con gli Stati Uniti. Gli alleati capiranno che siamo in prima linea nella difesa dell'Occidente" dice all'Adnkronos "ilnon entreremo a". A dirlo all'Adnkronos è Avi, exisraeliano in Italia. Intervistato, dopo che Washington si è astenuto nella risoluzione Onu per il cessate il fuoco a

La guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. È dedicata ai due conflitti in corso l’ultima puntata di Presa Diretta che lunedì 26 febbraio alle 21:20 torna su Rai3 con il reportage Terra ... (ilfattoquotidiano)

Gaza, ex ambasciatore Israele Pazner: "Nessun attacco a Rafah durante Ramadam" - A dirlo all'Adnkronos è Avi Pazner, ex ambasciatore israeliano in Italia. Intervistato dopo che Washington si è astenuto nella risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza, il diplomatico a riposo ...reggiotv

Usa, la svolta di Biden su Gaza divide i democratici - Negli ultimi giorni i cittadini israeliani, già esausti dopo quasi sei mesi di guerra e oltre un anno di proteste, si confrontano con una nuova minaccia: la perdita… Leggi ...informazione

Gaza, ex ambasciatore Israele Pazner: "Nessun attacco a Rafah durante Ramadan" - (Adnkronos) - "Durante il Ramadan non entreremo a Rafah". A dirlo all'Adnkronos è Avi Pazner, ex ambasciatore israeliano in Italia. Intervistato, dopo che Washington si è astenuto nella risoluzione On ...reggiotv