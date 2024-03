Gare indoor Compagnia Maremmana» protagonista ai Regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si conclude la stagionecon i Campionatidi tiro con l’arco che hanno visto una numerosissima partecipazione della squadra grossetana "Arcieri". Il primo ad andare in gara per i compound è stato Leonardo Marchi negli Allievi che ottiene un buon terzo posto in qualifica. Poi è stato invece il turno degli archi nudi a cui ha preso parte Daniele Tognozzi con un sedicesimo posto. Poi si è concluso il campionato regionale arco olimpico con la maggior affluenza grossetana. Matteo Bilisari ha ottenuto il primo posto in qualifica nell’arco olimpico senior e il terzo posto poi assoluto nella categoria maschile. Secondo posto per Alessia Bilisari in qualifica nell’arco olimpico allievi femminile. Cristian Bertoldi invece si è piazzato terzo in qualifica nell’arco olimpico allievi. Niccolò ...