Gallarate | sgomberata l’area di via Lazzaretto occupata dai sinti Via otto roulotte

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Nuovo sgombero deisi da Via. Stamattina le operazioni sono cominciate intorno alle 9: sul posto le forze dell’ordine, Polizia, Polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, personale della Cri, e i mezzi per spostare le strutture. Si tratta di 8, che ospitano 20 persone. Pino Saccone, muratore, portavoce della comunità, si è fatto promotore del disagio seguito al trasferimento forzato: “Sono tornato dal lavoro, stanno portando via tutto, dove andremo ?” Lo scorso 10 febbraio un sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia Locale e da funzionari dell’ufficio Urbanistica aveva riscontrato “l’occupazione permanente di suolo a fini abitativi, senza titolo, da parte di 5 nuclei ...