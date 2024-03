Gallarate | i sinti sgomberati occupano un alloggio Aler di un anziano ricoverato

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio dopo lo sgombero deida via Lazzaretto aavviato stamattina. Una famiglia tra quelle sgomberate ha raggiunto via Curtatone e dopo aver sfondato la porta di une l’ha occupato, sebbene risulterebbe assegnato ad unal momentoin una struttura sanitaria. Ci sono stati momenti di tensione e in cortile hanno dato vita a una protesta. Sul posto sono arrivati Polizia locale, Polizia di Stato e carabinieri che hanno cercato di convincere gli occupanti a lasciare l’abitazione. Tentativo fallito mentre a dare sostegno all’occupazione sono arrivati altri. Negli immobilidi via Curtatone risultano regolarmente ...

Tensione alle case Aler di Gallarate, dopo lo sgombero i sinti occupano un appartamento - Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale di Gallarate e la polizia di stato. Complessivamente sono state identificate nove persone: sette adulti e due bambini.varesenews

Gallarate, si sgombera il campo sinti. Polizia al lavoro per smantellare la baraccopoli - Al lavoro da stamane, mercoledì 27 marzo, intorno alle 9 le ruspe, coordinate dalle forze dell'ordine in via Lazzaretto. Lo sgombero in corso del campo sinti di Via Lazzaretto a Gallarate (immagini ge ...laprovinciadivarese

Gallarate: sgomberata l’area di via Lazzaretto occupata dai sinti. Via otto roulotte - Il portavoce della comunità: “Stanno portando via tutto. Adesso dove andremo” Nel 2018 lo smantellamento del campo attrezzato nel rione ...ilgiorno