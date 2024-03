Gallant | forti relazioni con gli Usa ma niente compromessi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Ledi sicurezza fra Israele e gli Stati Uniti sonoe lo resteranno": lo ha scritto su X il ministro della difesa Yoaval termine di una visita a Washington in cui ha incontrato il segretario alla Difesa Lloyd Austin ed altri dirigenti. "In quegli incontri - ha proseguito - ho sottolineato che gli occhi del mondo sono puntati su di noi e che i risultati della guerra condizioneranno il nostro futuro di sicurezza nei decenni a venire. Per questa ragione non possiamo faresull'esito della guerra e non abbiamo il diritto morale di fermarci prima di aver ripreso gli ostaggi ed abbattuto Hamas".