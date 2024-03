08 gen 10:55 Il Papa: basta attacchi ai civili, sono crimini di guerra 'Le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, né riguardano solamente i soldati. In un contesto ... (tgcom24.mediaset)

Gallant contro Netanyahu, la guerra nella guerra in Israele - Il super falco Gallant, ministro della difesa, vola negli Usa, l'obiettivo è quello di far cadere il governo Netanyahu The post Gallant contro Netanyahu, la guerra nella guerra in Israele appeared fi ...msn

Gaza, ex ambasciatore Israele Pazner: "Nessun attacco a Rafah durante Ramadan" - 'Supereremo la tensione con gli Stati Uniti. Gli alleati capiranno che siamo in prima linea nella difesa dell'Occidente' dice all'Adnkronos ...adnkronos

Raid contro Hezbollah in Libano e in Siria: così si scalda il fronte Nord di Israele - Israele colpisce in profondità nel Libano: "É stato condotto l’attacco più settentrionale dall'inizio della guerra". All'origine del raid isrealiano la risposta a un attacco di Hezbollah lungo il conf ...ilgiornale