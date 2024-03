Gaia Bermani Amaral sposa in verde | le nozze con il regista Rocco Ricciardulli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 27 marzo 2024)hato il suo grande amore,. Attrice lei elui, la differenza d’età è soltanto un dettaglio che mai ha influito su una storia che la coppia ha deciso di vivere lontano dalle luci dei riflettori. Un paradosso a ben pensarci, per due professionisti per i quali il set è un po’ l’ambiente naturale. Per l’occasione laha scelto un abito decisamente particolare, ben lontano dal classico bianco e realizzato appositamente per realizzare il suo sogno.hatoQuello tra...