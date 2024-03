Gabriella Sturani morta | chi era l’ex fidanzata di Vasco Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 marzo 2024 –"Non avrei mai pensato che lase ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene". Sono le parole diper salutare la sua Gabry. Maria, exdel rocker, èa 57 anni ed era la madre di Lorenzo, figlio cheha riconosciuto soltanto quattordici anni più tardi. La donna era originaria di Masi Torello in provincia di Ferrara. "Avevo 13 anni quando ho conosciuto- aveva raccontato lei in un'intervista su Vanity Fair - ed ero con mia cugina in un locale di Rimini con un gruppo di amici: uno di loro conosceva. Ma era l’estate del ...