Gabriele Parpiglia minacciato da Josh Rossetti | “Ti taglio la testa | ti vengo a prendere”

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ci ha regalato oggi un altro (brutto) show e lo ha fatto ai microfoni di Turchesando da Turchese Baracchi e. In diretta su Radio Cusano,ha raccontato – conal telefono – quello che è successo fuori gli studi del Grande Fratello fra lui e Massimiliano Varrese fra calci alla macchina e spintoni. “Io Monia l’ho spinta per allontanarla da una situazione pericolosa dove poteva arrivarle un pugno o uno schiaffo da parte di qualcuno che non ero io” – si è giustificato– “Perché io ero circondato da cinque buttafuori, ricordiamolo“. Un racconto che non è affatto piaciuto ache ha specificato: “Eri circondato da cinque ...