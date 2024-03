Gabriele Greco torna alla fiction passando per il cinema

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 27 marzo 2024), noto attore dicon successi come “Capri” e “Squadra Antimafia”, si è cimentato nella regia con il suo ultimo lavorotografico, “Come mio figlio”. Il film, tratto da una storia vera e ispirato all’esperienza di Domenico Scordari, presidente di N & B Naturalis is Better e attivo nel progetto “Aloe per il