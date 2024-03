(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – "re sul set è stato strano. Il produttore è stato molto carino a darmi loche ho sempre avuto nel corso degli anni. Quindi è statose gli anni di assenza non ci fossero stati, si è annullato tutto". A dirlo all'Adnkronos è, che parla del suo ritorno

Gabriel Garko torna a recitare in una fiction su Canale 5 dal titolo ‘Se potessi dirti addio‘. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la serie tratta una storia molto particolare con tanti colpi di ... (superguidatv)

Gabriel Garko torna a recitare in una fiction su Canale 5 dal titolo ‘Se potessi dirti addio‘. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la serie tratta una storia molto particolare con tanti colpi di ... (superguidatv)

Gabriel Garko torna sul set: "Come se non fossi mai andato via, anche lo stesso camerino" - Dal 29 marzo protagonista su Canale 5 di 'Se potessi dirti addio, "il copione scritto dai registi e riscritto sul set, abbiamo lavorato insieme ed è stato molto bello" "Tornare sul set è stato strano.adnkronos

Se potessi dirti addio quando inizia e quante puntate sono La trama e le parole del cast - “Se potessi dirti addio” segna il ritorno sul piccolo schermo a 7 anni di distanza di Gabriel Garko, l’attore diventato un simbolo della fiction grazie a prodotti come “L’Onore e il Rispetto” e ...tag24

Se potessi dirti addio fiction quando esce, trama, cast e streaming - Gabriel Garko è il protagonista della fiction miniserie di Canale 5 , Se potessi dirti addio. Tutte le news su quando inizia , trama, cast e streaming.daninseries