Gabriel Garko | Il coming out? Ha migliorato tante cose Non rinnego nulla del passato

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "È stato facile, più facile del previsto", cosìracconta a Today.it il ritorno sul set dopo anni di pausa. Protagonista della nuova fiction di Canale 5 "Se potessi dirti addio" - diretta da Simona e Ricky Tognazzi, in onda da venerdì 29 marzo - l'attore si è messo in gioco...

Gabriel Garko torna a recitare in una fiction su Canale 5 dal titolo ‘Se potessi dirti addio‘. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la serie tratta una storia molto particolare con tanti colpi di ... (superguidatv)

(Adnkronos) – " torna re sul set è stato strano. Il produttore è stato molto carino a darmi lo stesso camerino che ho sempre avuto nel corso degli anni. Quindi è stato come se gli anni di assenza non ... (periodicodaily)

Garko torna alla fiction: «Ho trovato il ruolo giusto» - Marcello può far venire in mente il Dottor Fanti di Luca Argentero nella serie “Doc”, anche lui rimasto senza memoria. Trova che ci siano dei punti di contatto «Sono due storie completamente diverse, ...ilsecoloxix

Se potessi dirti addio quando inizia e quante puntate sono La trama e le parole del cast - “Se potessi dirti addio” segna il ritorno sul piccolo schermo a 7 anni di distanza di Gabriel Garko, l’attore diventato un simbolo della fiction grazie a prodotti come “L’Onore e il Rispetto” e ...tag24

Gabriel Garko torna sul set: "Come se non fossi mai andato via, anche lo stesso camerino" - Dal 29 marzo protagonista su Canale 5 di 'Se potessi dirti addio, "il copione scritto dai registi e riscritto sul set, abbiamo lavorato insieme ed è stato molto bello" "Tornare sul set è stato strano.adnkronos