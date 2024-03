Furti di energia e lavoro sommerso a Sant’Antimo | cinque denunce

(Di mercoledì 27 marzo 2024)di. Sanzionati i titolari di due diversi bar per un totale 26mila euro. Denunciate tre persone per allaccio abusivo alla rete elettrica Servizio a largo raggio aper i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Giuliano in Campania supportati dai militari dell’ispettorato deldi Napoli, prezioso anche il contributo del personale tecnico dell’Enel. Nella lente dei controlli ile il furto dielettrica. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato l’amministratore unico di una società che gestisce un bar a via Marconi. Riscontrate le violazioni della mancata visita medica dei lavoratori e la loro omessa formazione. Analoga sorte per ...

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri di Palermo per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica . Dopo i recenti blitz che hanno portato alla scoperta di 60 nuclei familiari ... (ilpalermo)

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri di Palermo per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica . Dopo i recenti blitz che hanno portato alla scoperta di 60 nuclei familiari ... (ilpalermo)

Melicucco (RC): furto aggravato di acqua, deferite 3 persone dai Carabinieri - Durante un controllo volto alla repressione e prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri della Stazione di Melicucco hanno deferito tre soggetti per furto abusivo di acqua. In particolare, i ...reggiotv

Tagliano la rete di recinzione del parco fotovoltaico, ma via a mani vuote: ripresi dalle videocamere - I ladri sono stati immortalati nel tardo pomeriggio di ieri, alla periferia di Nociglia, all’interno di un impianto per la produzione di energia rinnovabile ...lecceprima

San Biagio Platani, furto di legna: 30enne finisce in carcere - Un giovane 30enne di San Biagio Platani, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato arrestato e tradotto in carcere dai militari dell'Arma dei Carabi ...scrivolibero