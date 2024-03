Frittata di pasta napoletana | ideale per la scampagnata di Pasquetta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ladiè una ricetta super invitante e davvero nutriente. Nasce come preparazione svuotafrigo, ma ormai viene realizzata appositamente, senza aspettare di avere avanzi di spaghetti da riciclare! E a ben vedere, perché è straordinariamente saporita. È deliziosa calda, a temperatura ambiente o fredda. Prepariamola come piatto unico in famiglia o per le nostre scampagnate. È compatta, alta, facile da realizzare e da porzionare una volta pronta. Possiamo realizzarla con qualsiasi formato di, ma a casa mia “la frittat e maccarun” è quella con gli spaghetti, bianca, non al sugo, ma con tanto formaggio afilata come provola, scamorza, caciocavallo e una miriade di cubetti di salumi vari, in primis salame o pancetta. Si conserva per 2 giorni al massimo in frigorifero, ben ...

Per la Frittata della domenica non ho usato le patate, ma i broccoli: un’esplosione di bontà e leggerezza - Dopo il pranzo della domenica sentivo la necessità di sentirmi leggera, motivo per cui ho ben pensato di fare una bella Frittata, ma senza le patate, preferendo i broccoli. Non so per voi, ma in casa ...ricettasprint

Qual È La Differenza Tra Frittata E Quiche Recensione Di Professionisti Della Nutrizione - La parola Frittata è una parola italiana che significa fritto. La quiche è una crostata francese composta da crosta di pasta ripiena di crema pasticcera e formaggio, carne, frutti di mare o verdure.msn

Frittata di asparagi al forno con lo speck - Non la solita Frittata! Questa Frittata di asparagi al forno con speck è colorata e buonissima, perfetta per portare in tavola una ricetta facile con una verdura tipicamente primaverile. L'abbinamento ...cucchiaio