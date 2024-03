Fretta! Ricevi questi occhiali solari prima dell’eclissi

(Di mercoledì 27 marzo 2024)approvati per l’eclissi solare del 8 aprile L’8 aprile si avvicina rapidamente e per goderti l’eclissi solare senza spendere molto, potresti acquistare gliin offerta su Amazon a soli $6,99. Protezione certificata per gli occhi Per guardare un’eclissi in modo sicuro, assicurati di utilizzarecon certificazioni CE e ISO. I produttori disono approvati dall’American Astronomical Society (AAS) per la visione diretta del sole. Offerta speciale a metà prezzo Il set diin offerta è stato ridotto da $13,99 a $6,99, rappresentando uno sconto del 50%. Un’opportunità da non perdere considerando L'articolo proviene da News Nosh.

CM - La Juve studia il piano per blindare Vlahovic: il serbo non ha Fretta di rinnovare, ecco perchè - La sosta per le Nazionali sta per giungere a conclusione e i giocatori dei rispettivi club ritorneranno a disposizione dei propri allenatori nelle prossime ore..ilbianconero

Spalletti: "Dobbiamo raggiungere in Fretta un livello superiore" - " Dobbiamo raggiungere un livello superiore, e dobbiamo fare in Fretta. Bisogna fare un passo in avanti rispetto a quello che siamo ora perchè servirà un livello superiore per andare ad affrontare già ...gianlucadimarzio