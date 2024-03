Fratoianni e Piccolotti Belli | glamour e talmente comunisti che la mattina si svegliano e cantano “Bella ciao”

(Di mercoledì 27 marzo 2024), Nick e Eli. Sono la coppia piùdel mondo politico. E sono. Fabrizio Roncone ne èconvinto e deliziato che dedica loro un articolo spumeggiante di elogi esistenzialpolitici. Lui è un “Che del Salento”, dove ha lasciato molte “vedovelle”, un “Califano con l’eskimo”, un “onorevole gruppettaro”. Uno che sarebbe per “la piazza” e per “l’azione” e invece gli tocca fare il deputato (“Dio che fastidio…”). Indagando su Nick, si scopre pure che “da giovane, giocava bene a ping pong. È strepitosa, questa cosa. Anche Ernesto Che Guevara giocava a ping pong. Però meno bene di Nick, che partecipava ai tornei nazionali“. Poi c’è Elisabetta, nativa di Foligno, rivoluzionaria ma elegante, scostante e fascinosa. E’ sempre Roncone che scrive. ...

"Non sono scuse accettabili. Tutti hanno il diritto di parlare e se non c'è tempo la Rai può invitarli nuovamente in altre occasioni per dare loro lo spazio giusto e che meritano senza leggere ... (affaritaliani)

Fratoianni e Piccolotti gestiscono (in famiglia) sinistra italiana Fratoianni e Piccolotti gestiscono (in famiglia) sinistra italiana (roma.corriere)

Stress test alle comunali per l'accordo giallo-rosso: da Perugia a Reggio Emilia, ecco la mappa delle alleanze - Il puzzle delle amministrative va chiuso in fretta: in 29 città al voto l’intesa con il Movimento 5Stelle c’è in circa metà dei Comuni ...repubblica

Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti, la coppia glam della sinistra che le tv si contendono: talk show e rivoluzione - Palmiro Togliatti e Nilde Iotti non andavano in giro per talk show (solo Maurizio Costanzo, nel 1977, riuscì a far sedere lei nel salotto di Bontà loro, che però era ancora un esperimento visionario).roma.corriere

Sharenting, una proposta di legge per tutelare i minori sui social - Doveva essere un modo tenero con cui genitori e parenti immortalavano i ricordi dei propri figli, è diventato un neologismo americano che mette a repentaglio la privacy e la sicurezza dei minori, si t ...tag24