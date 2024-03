Frangia piena | bob scalato ad arte | giacca rock Come ai tempi del film francese di culto del 1980 La boum | e anche meglio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Back to Sixties in stile. La star perennialSophie Marceau recupera il taglio capelli nato negli anni ’60 e che l’ha lanciata nello stardom internazionale oltre 40 anni fa. Il celebre hair look corto e super romantico con frangetta fitta bowl cut che, ça va sans dire, le dona ancora moltissimo. Capelli, i tagli di tendenza del 2024. Ecco tutte le ispirazioni da copiare alle star X ...