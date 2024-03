Franco Fontana | Si scatta con la mente | ai miei ragazzi dico di non avere fretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Modena, 27 marzo 2024 –ama ripeterlo spesso: "Se dai una macchina fotografica a una scimmia, lei schiaccerà il pulsante e farà la foto". Ma fotografare non è solo un gesto meccanico o automatico, anzi... "Bisogna fotografare quello che si pensa, non quello che si vede. Sicon la, non con le dita. E si scopre al mondo solo quello che ci portiamo dentro", aggiungeche lo scorso dicembre ha compiuto 90 anni, di cui almeno 60 trascorsi ‘nella’ fotografia e ‘con’ la fotografia. Maestro del colore ("Il bianco e nero è solo un’invenzione", ribadisce), si è affermato con una ‘visione’ divenuta iconica: i suoi paesaggi, con i tagli di luce e di colore, si riconoscono immediata. Ha pubblicato oltre sessanta libri, ha esposto in ogni continente e le sue ...