Francesca Fagnani svela chi le ha detto no e se Chiara Ferragni l’ha diffidata

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Fedez sarà uno degli ospiti del nuovo ciclo di interviste di Belve e, fra le pagine di Corriere, ha confermato la sua presenza smentendo la notizia di una presunta diffida ricevuta da. “Fedez doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo. Da parte dia noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”. Oltre Fedez davedremo anche ...