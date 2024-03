Di seguito un comunicato diffuso da treni talia: Aggiornamento La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per ... (noinotizie)

Frana sulla linea Foggia-Benevento, Ferrante: «In aprile, ripartiranno i treni» - Il cantiere della Galleria Starza, sulla tratta Benevento - Ariano Irpino, procede spedito e la circolazione dei treni lungo la linea Foggia-Napoli che taglia in due l'Italia, ...quotidianodipuglia

Itabus: nuove corse per la Puglia. E l'emergenza Frana si supera viaggiando in treno + bus. Tutti i quattro collegamenti - Itabus: nuove corse per la Puglia. E l'emergenza Frana si supera viaggiando in treno + bus: quattro collegamenti giornalieri. Crescono i collegamenti targati Itabus, società di ...quotidianodipuglia

A Bardonecchia riapre il Commissariato distrutto dalla Frana - A 7 mesi dalla colata di fango e detriti che invase Bardonecchia riapre un presidio importante nella cittadina di frontiera ...rainews