Frana sui binari | il ministro Ferrante | “Accelerata riapertura Foggia-Benevento all’8 aprile”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il sopralluogo che ho effettuato ieri presso il cantiere della galleria Starza, dove si è verificata lache ha causato l’interruzione della linea– Napoli, ho voluto verificare l’avanzamento dei lavori e accelerare quanto più possibile la riattivazione della linea. Ho sottolineato la necessità di anticipare il completamento degli interventi sulla tratta– Ariano Irpino rispetto al termine ultimo previsto, visti i lavori già programmati lungo l’adriatica che avrebbero comportato ulteriori disservizi. Per questo la riattivazione della tratta già l’8, annunciata oggi da Rfi, risponde alle mie puntuali sollecitazioni e rappresenta un’ottima notizia per migliaia di cittadini. Ringrazio maestranze, progettisti e tecnici, come già fatto durante il mio ...

Di seguito un comunicato diffuso da Treni talia: Aggiornamento La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per ... (noinotizie)

