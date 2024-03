Frana sui binari | anticipata all’8 aprile la riattivazione della linea Caserta-Foggia Rete ferroviaria italiana

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Lo scorso 12 marzo la circolazioneè stata sospesa sulla, nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino, a causa di un movimento franoso che ha danneggiato la. I tecnici di(società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare lo stato dell’infrastruttura. La circolazione sarà riattivata non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale dei treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity). Alcuni trenirelazione Roma – Bari – Lecce saranno ...

Di seguito un comunicato diffuso da Treni talia: Aggiornamento La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per ... (noinotizie)

Di seguito un comunicato diffuso da treni talia: Aggiornamento La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per ... (noinotizie)

Il matrimonio riservato di Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli - "Il mio futuro sposo e il mio testimone bellissimo" dice Gaia Bermani Amaral in un video social, inquadrando Rocco Ricciardulli e Antonio Frana. Sono in auto diretti ... Amaral si racconta spesso e ...tgcom24.mediaset

TGV INOUI , al via vendita Milano Parigi via Torino - SNCF Voyages Italia annuncia che sono aperte le vendite dei biglietti TGV INOUI per le tratte da Milano a Parigi via Torino, per viaggiare nella stagione estiva dal 23 Maggio fino al 25 Agosto 2024 a ...advtraining

Ariano Irpino: dopo la Frana sui binari la linea per Foggia riapre il 14 aprile - C'è la conferma di Rfi e del Governo per il ritorno alla normalità sulla linea ferroviaria Foggia-Ariano-Benevento-Napoli entro il 14 aprile, che sta creando non pochi disagi ...ilmattino