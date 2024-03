FOTO Seduta al Meomartini per i giallorossi | out in tre | allarme Ciciretti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosul sintetico delquesta mattina per la truppa di Auteri per abituarsi alla stessa superficie che itroveranno sabato al ‘Bonolis’ di Teramo contro il Monterosi. Assenti Lanini e Meccariello, alle prese con i rispettivi problemi fisici. L’attaccante starà fuori per qualche tempo a causa della distorsione alla caviglia mentre l’ex difensore della Spal sta smaltendo un fastidio muscolare che lo escluso dai convocati per l’ultima gara di campionato. Alnon si è visto nemmeno il terzo portiere Nunziante. Come da consuetudine, il tecnico ha mischiato le carte in tutte le esercitazioni tattiche fornendo pochissimi indizi su quelle che saranno le sue scelte contro il Monterosi. Così come era già successo ieri all’Imbriani, mister Auteri ha provato anche ...