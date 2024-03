Forza Italia 30 anni dopo Una vittoria che segnò la fine dei dogmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bergamini * Il 27 marzo 1994, esattamente trentafa, Silvio Berlusconi vinse per la prima volta le elezioni politiche alla guida del centrodestra. È giusto ripercorrere il senso di quel risultato elettorale non solo per la ricorrenza, ma perché fornisce chiavi di lettura ancora oggi utili. La prima riguarda l’immediata evoluzione di, che quel giorno,pochissimi mesi dalla sua progettazione e fondazione, fu capace di diventare primo partito del Paese. Si trattava di un progetto nato nell’emergenza, avvertita dal presidente Berlusconi, di evitare l’arrivo al governo dei post-comunisti. Nel contempo, però,seppe interpretare la forte richiesta di discontinuità rispetto al sistema politico pre-esistente. E lo fece attraverso un elemento: la chiamata ...