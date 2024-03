(Di mercoledì 27 marzo 2024), 28 marzo 2024 – “Se dovesse accadere – ma preferiamo essere un po’ scaramantici – sarebbe una grandissima opportunità per la città tutta". Così Giovanni e Cesare Trombetti, proprietari e direttori del gruppoe del gruppo(in tutto 6 alberghi e 3 ristoranti), commentano la possibilità che ildiMotta centri l’obiettivo europeo. L’ex presidente diWelcome e suo fratello hanno aderito all’iniziativa delle ’’ lanciate da Ascom per tirare la volata alla squadra fino al termine del campionato con una trovata di sicuro impatto: ledell’Regency e dell’di Casalecchio ...

Skorupski 6 A parte un’uscita un po’ ballerina nel primo tempo sulla punizione di Marin controlla senza affanni (e senza parate vere) le avanzate dei toscani. Beukema 6 Nel primo tempo per due ... (sport.quotidiano)

Bologna, la Garisenda in sicurezza con i tralicci della Torre di Pisa - Per mettere in sicurezza la celebre torre bolognese, verranno utilizzati i tralicci impiegati sulla Torre di Pisa. La soluzione consente così di accorciare i tempi e i costi, articolando l'intervento ...ilgiornaledellaprotezionecivile

Forza Bologna, vetrine rossoblù. Agli Hotel Savoia e Calzavecchio: "Luci sulle facciate per Thiago" - I proprietari e manager Giovanni e Cesare Trombetti: "Qualificarsi alle coppe Una grande ricaduta per la città" ...ilrestodelcarlino

Delrio e la foto col boss che non esiste: “Pittalis rinunci all’immunità e venga in tribunale”. VIDEO - REGGIO EMILIA – Una lettera da mettere a verbale della Commissione parlamentare antimafia. E’ quella inviata da Graziano Delrio, senatore reggiano, alla presidente della Commissione, Chiara Colosimo.reggionline