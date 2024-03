Forti e versatili | “L’Ucraina stupirà tutti all’Europeo”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Battendo 2-1 in rimonta l’Islanda,si è qualificata agli Europei che si giocheranno a giugno in Germania: la Nazionale guidata dal ct Serhij Rebrov potrebbe essere una delle sorprese del torneo.è una delle ultime tre Nazionali qualificatecon la Polonia e la Georgia di Kvaratskhelia. Appare dunque completo il quadro dei sei gironi del torneo che si svolgerà in Germania a partire dal 14 giugno. Si parla tanto della prima storica partecipazione per la nazionale georgiana, ma anche perl’Europeo sarà un momento assai importante, data la situazione politica del Paese ancora sconvolto dalla guerra. Georgiy Sudakov delcontro il bosniaco Dedic (LaPresse)Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare ...