Formula E | Sam Bird vuole riprovarci a Tokyo | che carica in McLaren

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una vittoria in Brasile che ha regalato enorme consapevolezza in casa. La scuderia papayacontinuare sulla virtuosa strada del successo anche nel prossimo E-Prix di, in Giappone. Same Ian James hanno il morale a mille e non vedono l’ora di scoprire quale destino li attenderà in questo weekend così esaltante dedicato alla categoria elettrica delle quattro ruote. Le parole di Samdi“Sono molto entusiasta di andare a, soprattutto dopo un fine settimana così forte l’ultima volta a San Paolo – queste le parole di Samdiprima della nuova tappa nipponica dellaE -. Penso chesia una grande aggiunta al calendario della ...

La Formula E in pista per la prima volta in Giappone, poi scatta il conto alla rovescia per Misano - Dopo l'esaltante quarta gara in Brasile, la Formula E torna per il quinto round in Giappone, dove correrà per la prima volta ...riminitoday

Tokyo E-Prix: Cassidy guida la caccia al successo-bis, Evans e Vergne puntano al primo centro - Quattro vincitori in altrettante gare e un quinto round in arrivo da debutto assoluto in Giappone e sul suoi palcoscenico più ambito: la capitale Tokyo. La Formula E fa il suo ingresso in scena in Gia ...sportmediaset.mediaset

Wolff: Correlation issues, not dogmatism behind Mercedes F1 struggles - Toto Wolff says the Mercedes Formula 1 team’s persisting car troubles can be blamed on the wind tunnel data not correlating with on-track performance, rather than internal “dogmatism”.msn