Formula E | dallo scherno alla conversione | ecco chi si è ricreduto

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ricredersi nella vita è sempre importante. Per tutti, anche per chi per anni e anni è stato a capo del Circus automobilistico più famoso e importante di tutti. Bernie Ecclestone, ex numero uno della1, si sta sempre più avvicinandoE e la sua prima esperienza nel paddock della categoria elettrica lo ha convinto che il livello tra i due campionati, ormai, sia arrivato quasipari.E, le parole di Bernie Ecclestone: “Credevo durasse solo una gara, invece…” Bernie Ecclestone – Photo Credit: F1 Official Twitter Account“Questa è la prima gara a cui ho partecipato e mi è sembrato tutto molto buono. Ma quando ho visto la prima gara assoluta della FE, pensai che sarebbe stata anche l’ultima – queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del quotidiano spagnolo AS di ...

Quanti kg si perdono in un GP di Formula 1 Lo sforzo è impressionante - I driver in Formula 1 possono vantare un fisico spettacolare. Solo in questo modo si possono tollerare grandi sacrifici in pista e fuori.motomondiale

Bomba in Formula 1: il pilota perde il posto dopo solo 3 gare | C’è già il nome del sostituto - Il Mondiale 2024 è iniziato all'insegna delle sorprese: per un big volante già a rischio, prossimi GP decisivi per evitare il taglio.ilgiornaledellosport

F1 | Caso Alonso: Aston non fa appello per mancanza di nuove prove - Ricordiamo che Alonso, giunto in curva 6, ha alzato il piede dall'acceleratore più di 100 metri prima rispetto a quanto fatto fino al giro precedente con l'intento - così ha dichiarato lui - di uscire ...it.motorsport