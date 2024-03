Formaggio vegetale ritirato dal commercio | allergeni non dichiarati in etichetta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nuovo allarme alimentare in Italia. Nella giornata di mercoledì 27 marzo, il ministero della Salute ha diffuso sul proprio sito internet diversi nuovi avvisi di richiamo, nella sezione dedicata ai ritiri alimentari. I prodotti segnalati stavolta sono tre, tutti della stessa azienda, venduti come. Il motivo del ritiro dal mercato è presenza dinonin.Leggi anche: Pezzi di vetro nell’insalata, il ministero ritira diversi prodotti I lotti ritirati dalIl primo dei tre prodotti è venduto in confezioni da 150 grammi e con denominazione Mezzarè a marchio ‘Fermaggio’. Il nome del produttore è Rondina’s food srls con sede in via dell’Artigianato 3, 00033, Cave, in provincia di Roma. I lotti sottoposti a richiamo sono L0000882, ...