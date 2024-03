Ford Explorer 100% elettrico | il primo giro del mondo a batteria 30 mila chilometri da record

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Missione compiuta. Il nuovoha finalmente terminato il suo “test drive” da ben 30, tagliando il traguardo di Nizza dopo aver stabilito ildeldelcompletamente in. L’avventura, ribattezzata “Charge around the World” dal marchio dell’Ovale Blu, è stata portata a termine con al volante la influencer Lexie Al, meglio conosciuta come @LexieLimitless, la quale ha guidato lungo 6 continenti e 27 Paesi, utilizzando la sola energia elettrica per alimentare la versione pre-serie dell’, che vanta un’autonomia di oltre 600e può ricaricarsi fino all’80% in 10 ...