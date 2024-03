Fondi in Azione in piazza con Alessio D’Amato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 –è ritornata di nuovo insabato 23 Marzo, portando sotto il Castello Gaetani il segretario Provinciale Davide Zingaretti e il consigliere regionale. Proprioè stata la maggiore sorpresa per i cittadini di, che non si aspettavano certamente la presenza di un consigliere regionale che in prima linea distribuisce i volantini e incontra i cittadini parlando con loro con la loro. “Ho imparato ad apprezzare dila sua schiettezza, la sua concretezza, il suo mettersi in gioco. E lo ha dimostrato anche sabato, quando senza indugi è venuto aquando glielo ho chiesto.” dichiara il segretario ...