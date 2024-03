Folla ai funerali di Ivan Panza Il parroco | “Preghiamo anche per Stefania | lotta ancora per la vita”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Prezzate (Mapello). “Passione”. A pochi giorni dalla Pasqua, non poteva che girare attorno a questo concetto la toccante omelia deldon Luca Gattoni. “Passione” nel senso cristiano del termine, manel senso terreno. Ovvero, delle passioni che animavano. Innanzitutto, quella per il suo lavoro da giardiniere (durante la Messa è stata ricordata la sua “fremente operosità” e il “grande entusiasmo” che accompagnava la nascita di ogni nuovo progetto). E poi la passione per la moto (“che non è mai venuta meno, nonostante un altro grave incidente qualche anno fa”). Mercoledì pomeriggio la chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Prezzate fatica a contenere “il fiume ininterrotto di persone – come lo ha definito il– che in questi giorni hanno portato un saluto, un ricordo o una ...