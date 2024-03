Flixbus | nuova strage in autostrada | pullman si ribalta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Social., undiretto a Monaco si èto incausando una terribile. Scopriamo insieme i dettagli di questa orribile tragedia.Leggi anche: Kate Middleton e il tumore: parla l’oncologo Leggi anche: Sara scopre un tumore e muore poco dopo a 31 anni: i sintomi erano banali, grave incidente inUn altro tragico incidente ha coinvolto un autobus della compagnia low-costin Germania, questa volta lungo l’A9 nei pressi di Lipsia. Il veicolo, diretto a Monaco, ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da chiarire, uscendo di strada endosi. Il bilancio iniziale è drammatico. Le circostanze esatte dell’incidente devono ...

