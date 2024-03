Fiumicino | l’ordinanza sindacale che tutela i soggetti affetti da favismo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024- E’ stata emessa un’ ordinanzadeidache obbliga i titolari di tutte le attività commerciali , presenti sul territorio comunale, a dare pubblicità della eventuale vendita di fave fresche, apponendo cartelli ben visibili con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”. Vietata inoltre la vendita sfusa delle fave fresche, sia in sede fissa che su aree pubbliche e/o private, disponendo che anche la sola esposizione possa avvenire solo mediante preconfezionamento in contenitori chiusi o in sacchetti sigillati.sancisce anche il divieto di coltivazione di fave ...