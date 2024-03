ROMA – “Oggi è il 15 febbraio ed esattamente 15 anni fa ho vinto la sfida più incredibile della mia vita politica: le primarie a Firenze . Non è stata la più bella campagna elettorale solo perché la ... (lopinionista)

Firenze 16 marzo 2024 – 4.770 euro per i bambini diabetici . È quanto sono riusciti a racimolare e donare i tassisti fiorentini e i loro amici all’Associazione toscana bambini e giovani con il ... (lanazione)

Firenze: quasi 3 etti di cocaina nascosti nella cassetta delle lettere. 30enne arrestato a Coverciano - Firenze – La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di ieri, 27 marzo 2024, un cittadino marocchino di 30 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Il 30enne è stato fermato ...firenzepost

Weekend di Pasqua a Firenze: parchi, giardini e orti botanici d’arte - Alla scoperta di itinerari verdi nel capoluogo toscano. Angoli insoliti che si presentano come musei a cielo aperto ...quotidiano

Poc, Firenze Democratica annuncia voto contrario ed esce da maggioranza - “Il futuro di Firenze per i prossimi 5 anni ... a noi tre consiglieri che siamo sempre stati quasi per 10 anni al suo fianco, forse con la sola differenza di aver sempre detto le cose in maniera ...controradio