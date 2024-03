Firenze | la Galleria dell’Accademia aperta a Pasqua e Pasquetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 - Tante saranno le occasioni per ammirare i capolavori delladell'Accademia le prossime festività, a partire dalla settimana santa. Il museo, infatti, sarà aperto regolarmente domenica 31 marzo in occasione delladalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20) e straordinariamente aperto Lunedì dell'Angelo 1 aprile (), sempre dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). In occasione della domenica al museo o delle apertureli sarà possibile visitare, fino al 14 aprile, la mostra Pier Francesco Foschi (1502-1567). Pittore fiorentino che presenta dipinti dimenticati e propone confronti inediti con le opere di Andrea del Sarto come l’accostamento tra il Sacrificio di Isacco del Cleveland Museum of Art, realizzato dal maestro, e la copia su tela dello ...