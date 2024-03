Fiorello spiega la pausa ‘ forzata’ di VivaRai2! | “Ci mandano in vacanza un po’ prima | fosse per noi non ce ne saremmo mai andati!” Cosa è accaduto

(Di mercoledì 27 marzo 2024)! va in. Il motivo? Lo hato lo stessonella puntata di stamani mattina: “C’è stata una piccola polemica, ‘Pertutto è possibile’. Come se io potessi andare in Rai e fare quello che voglio, e posso! Dai, scherzo… Siccome a maggio ci saranno gli Internazionali di tennis qui al Foro Italico, tutti i container dove si trovano i nostri uffici, le redazioni, vanno spostati perché sono appoggiati davanti ai campi. Quindi Sport e Salute, insieme alla Rai, hanno deciso di fare questa operazione durante le vacanze di Pasqua. Ciinun po’per noi non ce nemai!”. Insomma, i telespettatori del mattin show stiano tranquilli: la ...

Dopo il grande successo ottenuto non solo con il Festival di Sanremo, ma anche con Affari tuoi, la Rai non sembra certo essere intenzionata a lasciare andare Amadeus e proprio per questo motivo ... (isaechia)

Fiorello dopo l'annuncio dello stop di Viva Rai2 risponde alle polemiche sui suoi presunti capricci in Rai. La pausa lunga, tuttavia, non dipende dalla volontà di Fiorello ma ha ben altre ... (fanpage)

Fiorello: “Viva Rai2 si ferma a Pasqua, ma non sono privilegiato” - Fiorello replica alle accuse e spiega per quale motivo Viva Rai 2 si fermerà per Pasqua. C'entra un evento sportivo molto atteso.gossipetv

Fiorello spiega i motivi della pausa forzata di Viva Rai2: “Fosse per noi non ce ne andremmo” - Fiorello dopo l’annuncio dello stop di Viva Rai2 risponde alle polemiche sui suoi presunti capricci in Rai. La pausa lunga, tuttavia, non dipende dalla volontà di Fiorello ma ha ben altre ragioni.fanpage

Mina a Viva Rai2, l’omaggio di Fiorello e Rosa Chemical: “Ci ascolta e ci guarda” - Nella puntata di lunedì 25 marzo di Viva Rai 2, Fiorello e Rosa Chemical festeggiano Mina cantando la versione trap di "Tintarella di luna" ...fanpage