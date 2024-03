“Finalmente posso dirvi tutto” Uomini e Donne | da Beatriz la prima vera reazione su Brando

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Aha fatto la sua scelta e non è uscito assieme a, che quindi è stata costretta ad incassare un duro colpo. Il tronista le ha preferito Raffaella, il pubblico era curioso di capire come stesse la D’Orsi dopo che non è diventata la fidanzata del giovane. E lei ha rotto il silenzio nella giornata di mercoledì 27 marzo attraverso una storia Instagram. Facendo un passo indietro, nello studio diha spiegato così le ragioni che l’hanno spinto a non scegliere: “Ci sono state interferenze caratteriali, me ne prendo anche la responsabilità. Abbiamo avuto tanti momenti no, mi hanno distaccato tanto. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima, spero che riuscirai a trovare una ...