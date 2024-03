“Figlio di pu*** | ti taglio la testa” Grande Fratello | nuova follia dopo la rissa sfiorata in finale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ancora alta tensione,la puntatadel. Pocola vittoria di Perla Vatiero, i fan sono rimasti letteralmente allibiti di fronte allafuori dagli studi Mediaset tra tra Josh Carter Rossetti,di Greta, e Massimiliano Varrese. Un siparietto decisamente censurabile, immortalato da alcuni video subito diventati virali, e che mostrano Josh prendere a calci una porta e tirare un pugno al muro, prima di dirigersi con aria minacciosa verso l’auto a bordo della quale c’era Massimiliano Varrese, ex fidanzato di Monia. A quel punto sono intervenuti in tanti per fermarlo, ma lui è riuscito comunque a tirare alcuni calci al veicolo. A scatenare la rabbia deldi Greta sarebbe stato un ...