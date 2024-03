“Figlio di p*” Grande Fratello | nuova follia del fratello di Greta Non solo Varrese | altre minacce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Post finale ad alta tensione quello del. Tra Josh Carter Rossetti,di, e Massimilianosi è sfiorata la rissa fuori dagli studi dopo la finale vinta da Perla Vatiero. Come dimostrano alcuni vdeo pubblicati su X, un infuriato Josh avrebbe preso a calci una porta e tirato diversi pugni al muro per dirigersi in modo minaccioso verso un’auto in cui c’era Massimiliano, ex fidanzato di Monia, ex concorrente dele attuale compagna di Rossetti. A quel punto sono intervenuti in tanti per fermarlo ma lui è riuscito comunque a tirare alcuni calci al veicolo. A scatenare la rabbia deldi ...