Fiancheggiatore di Messina Denaro gestiva fondi PNRR

(Di mercoledì 27 marzo 2024)decine di progetti finanziati con ilMassimo Gentile, l'architetto siciliano residente a Limbiate, in provincia di Monza, arrestato oggi per associazione mafiosa. Avrebbe prestato ala sua identità per avere falsi documenti consentendogli di acquistare un'auto e una moto. Parente del marito dell'amante storica del boss, Laura Bonafede, Gentile lavorava all'ufficio tecnico del Comune.