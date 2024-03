FC 24 TOTW 28 | scopri la Squadra della Settimana!

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Torna l’appuntamento del mercoledì con la! EA Sports ha annunciato oggi, mercoledì 27 marzo il28 di FC 24, il nuovo Team of the Week! Electronic Arts seleziona ogniuna rosa composta da 18 calciatori (invece dei consueti 23 delle precedenti edizioni), che sono coloro che più si sono messi in evidenza nei match disputati in giro per il mondo nei giorni precedenti. Neltroverà spazio anche il calcio femminile, novità di quest’anno. Ecco l’immagine pubblicata sui canali social Le card del28 di EA FC 24 saranno disponibili nei pacchetti dalle 19 di stasera, fino alla stessa ora del prossimo mercoledì Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation ...

