Fattore Z | il peso di Joshua Zirkzee sul rendimento del Bologna e l' importanza della sua presenza in vista delle prossime sfide

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quanto incida il ‘Z’ sulda zona Champions del(e quanto peserebbe una sua eventuale assenza nellepartite) è un tema sul quale in queste settimane si sono sbizzarriti tanti addetti ai lavori, esprimendosi in modo più o meno unanime.serie: conè un, senza chissà. Del resto dicie pensi subito al sistema di gioco più unico che raro di Thiago, ovvero a quella magica fluiditàmanovra offensiva, che in realtà non ha nulla di magico ma tanto di studiato in allenamento, che ruota proprio attorno al perno olandese. La buona notizia è che le cassandre sullo stato di salute dell’atipico ‘nove’ rossoblù che il 9 marzo con l’Inter si lesionò il bicipite femorale sono ...

Lotta in zona Champions, Rambaudi: "Il Napoli deve fare la corsa su sé stesso" - " In merito alla zona Champions, il Napoli deve fare corsa su se stesso, non su Roma e Atalanta. Si può sperare che ci sia anche un 6° posto e potrebbe essere un Fattore in più. Secondo me Raspadori è ...tuttonapoli

Rambaudi: "Corsa Champions Il Napoli deve fare la corsa su se stesso" - "In merito alla zona Champions, il Napoli deve fare corsa su se stesso, non su Roma e Atalanta. Si può sperare che ci sia anche un 6° posto e potrebbe essere un Fattore in ...tuttojuve

Digiuno intermittente 16:8 aumenta il rischio di morte Valter Longo: “Non è una novità, va fatto di 12 ore senza saltare la colazione” - Sembrava andare tutto liscio con la pratica del digiuno intermittente, tanto in voga oggi e promossa da molti vip come strategia non solo per perdere peso, ma anche come Fattore di longevità, che è ar ...ilfattoquotidiano