Fanteria e droni Ecco i piani del Pentagono per i plotoni robotizzati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Esercito degli Stati Uniti vuole schierare nelle proprie brigate corazzate deicomposti principalmente da robot operati da remoto, definiti Robotic and autonomous systems (Ras) platoon. L’obiettivo di Washington è quello di affiancare ai soldati in carne e ossa sistemi unmanned per aumentarne le capacità senza mettere a rischio la sicurezza delle truppe, secondo un trade off tra “perdita di vite con perdita d’acciaio”. Lo sviluppo di queste capacità terresti senza equipaggio, e soprattutto il loro impiego su larga scala, implicherebbe infatti un grande risparmio in vite umane per i soldati dellache, ad oggi, rimangono quelli maggiormente a rischio negli scenari operativi contemporanei. Lo Us Army ha sperimentato una varietà di concetti per quanto riguarda idi terra concentrandosi, soprattutto, su robot ...