Fanghi agricoli lontani dalle case Comune sconfitto

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Marcia indietro. La fascia di rispetto per l’attività di spandimento di reflui ein agricoltura torna da 500 ai 100 metri fissati dalla Regione. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo della Lombardia che ha annullato la variante del Pgt deldi Dorno con la quale, ormai cinque anni fa, si era stabilito che la fascia protetta per lo spandimento deidovesse essere collocata a 500 metri dall’abitato, riportandola a 100 metri così come stabilito dal Pirellone. Di fatto è stato accolto il ricorso presentato da alcune aziende che si occupano della gestione dei rifiuti mediante il recupero deibiologici provenienti da impianti di depurazione che si erano rivolte al Tar proprio per chiedere l’annullamento della variante del Piano di governo del territorio. Per i giudici amministrativi "la ...