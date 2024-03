Fagotti Gemelli | Più accesso a test molecolari e genetici per cancro ovarico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Contro il tumore"serve l'aiuto di tutti. Oggi la medicina ha fatto passi da gigante, ma dobbiamo mettere questa medicina a disposizione di tutti. Significa fornire un adeguato acceso alle cure altamente specialistiche in centri di riferimento. Il paziente ha il diritto di essere trattato dove ci sono le migliori cure e i migliori specialisti. Tutti" devono avere "la possibilità di accedere a, che sono importantissimi per la prevenzione, il trattamento personalizzato e la prognosi. Oggi questo non esiste a livello nazionale e nelle regioni". Così all'Adnkronos Salute Anna, professore ordinario di Ostetricia e ginecologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore Unità operativa complessa presso Fondazione ...